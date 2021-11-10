Рейтинг "Слуги народу" продовжує падати – соцопитування

Провладна партія "Слуга народу" продовжує втрачати електоральну підтримку. Всього за місяць рейтинг "слуг" упав на 2,6%. Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, повідомляє Обозреватель.

Результати дослідження SOCIS підтвердили тенденцію, яку зафіксували КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг".

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг "Слуги народу" складав 19,2%.

За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,9% від усіх.

Інші партії: ОПЗЖ – 8,6%, "Батьківщина" – 7,6%, "Сила і Честь" – 4,6%, партія Дмитра Разумкова – 4,0%, партія "Наші" – 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку.

"Європейську Солідарність" називають головною і реальною опозицією до нинішньої влади найчастіше – так вважають 27,7% опитаних. ОПЗЖ – 21,4%, "Батьківщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%.

Основною причиною кризових явищ в енергетиці України, надмірних цін, критичної нестачі запасів газу та вугілля переважна більшість опитаних (41,4%) вважають некомпетентність української влади. 36,9% назвали причиною енергетичної кризи корумпованість влади. Ситуацію на світових ринках газу та вугілля вказали 11,2% опитаних.

60,8% респондентів переконані, що найбільшу відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона має з державного бюджету покрити додаткові витрати на опалення шкіл, лікарень, дитячих садків тощо у зв’язку з істотним зростанням цін на газ та вугілля.

Це відповідальність місцевого самоврядування, тому додаткові витрати на опалення мають компенсуватися із бюджетів місцевих громад – вважають 13,3% опитаних. 20% респондентів байдуже, хто компенсуватиме витрати, центральна влада або місцева, головне, аби в школах, лікарнях та садочках були теплі батареї.

Дві третини опитаних так чи інакше знають або чули про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу. Достатньо добре поінформовані про це 15,4% респондентів, щось чули, але не знають деталей – 47,9%. Третина (34,4%) зазначили, що вперше про це чують.

61,4% опитаних вірять міжнародному розслідуванню Pandora Papers, згідно з яким Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять 13,3%. Чверть опитаних (25,4%) не змогли відповісти на це питання.

Переважна більшість респондентів (70,3%) вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. 16,2% не бачать в цьому нічого поганого. 13,6% не відповіли на це питання.

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.