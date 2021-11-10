Уряд хоче об'єднати Центренерго з держшахтами та віддати їх на приватизацію

Міністерство енергетики пропонує відмовитися від ліквідації НАК "Енергетична компанія України", а передати їй держпакет акцій "Центренерго" та державні вугільні шахти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний проект постанови внесено до порядку денного засідання Кабінету Міністрів у середу.

"В подальшому компанії передбачається передати належний державі пакет акцій ПАТ "Центренерго", після чого статутний капітал компанії підлягає збільшенню, а акції додаткової емісії підлягають оплаті майном (єдиним майновим комплексом дочірніх підприємств та акціями "Центренерго"). 100% акцій компанії стануть об'єктом великої приватизації", – зазначено у пояснювальній записці до документа.

У Міненерго зазначили, що рішення відновити НАК "ЕКУ" та передати їй у власність й управління "Центренерго" та держшахти дасть змогу реалізувати передбачений розпорядженням Кабміну №1215 від 5 жовтня 2020 року план створення АТ, яке об'єднає державну вугільну генерацію з перспективними шахтами.

Як повідомлялося, НАК "ЕКУ", створена у 2004 році, керувала корпоративними правами держави в електроенергетиці. З ходом приватизації в управлінні НАК залишалося дедалі менше енергоактивів, й ухвалою Кабміну від 3 вересня 2014 року прийнято рішення про її ліквідацію. Уряду належить 100% акцій НАК "ЕКУ".

Наразі головою ліквідаційної комісії НАК "ЕКУ" є Сергій Дробот, який очолював держконцерн "Ядерне паливо" з квітня 2014-го до липня 2020 року.