Мінськ звинуватив поляків у побитті мігрантів (фото 18+)

У державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що співробітники польських силових структур у ніч проти середи із застосуванням сили витіснили кількох нелегальних мігрантів зі своєї території, повідомляє "Интерфакс".

"Сьогодні вночі, 10 листопада, у стихійному таборі біженців на білорусько-польському кордоні виявлено четверо чоловіків, курдів за національністю. У всіх були різні травми та сліди застосування фізичного насильства. За словами біженців, їх затримали на території Польщі, де вони намагалися попросити захисту та надання статусу біженця", – передає прес-служба ЦПК у середу.

Потерпілим біженцям надано необхідну допомогу, наголошується в повідомленні.

Ситуація на кордоні двох країн ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євросоюзу.

Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Вранці в середу польські ЗМІ повідомляли, що дві численні групи нелегальних мігрантів пробралися минулої доби з території Білорусі до Польщі.

Прикордонники підтвердили цю інформацію та додали, що частину людей вдалося повернути до лінії кордону. Пошуки решти продовжуються.

Прес-секретар прикордонного загону майор Катерина Зданович розповіла радіо "Білосток", що в обох випадках відбулося силове форсування загороджень на кордоні.