Лікар розповіла про користь червоної ікри для судин та серця

Червона ікра зміцнює імунітет та корисна для серця, судин. Про це розповіла нутриціолога Катерина Муравська, повідомляє "Известия".

Цей продукт є джерелом таких вітамінів, як A, E, D, B, розповіла фахівець.

При цьому в ікрі містяться мікроелементи: калій, фосфор, хлор, марганець, а також кальцій, йод, мідь та залізо. Також червона ікра - джерело поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6), фолієвої кислоти, лецитину та білка.

За словами Муравської, ікра запобігає розвитку атеросклерозу, вона суттєво зміцнює імунітет. Кальцій корисний для кісток, волосся та нігтів. Продукт позитивно впливає на артеріальний тиск.

«Продукт ефективний для профілактики рахіту, підтримки чоловічого здоров'я (підвищує потенцію). У продукті міститься лецитин, який корисний для нервової системи та мозкової діяльності», - додала нутриціолог.

При цьому продукт не можна їсти багато. Добова доза – одна чайна ложка, зазначила лікар.