Леді Гага, Сальма Хайек: прем'єра "Будинок Gucci" в Лондоні

Найбільш очікуваний фільм цієї осені - "Будинок Gucci" виходить в прокат. Напередодні відбулася прем'єра стрічки в Лондоні, де зібрався весь акторський склад стрічки про фешн-імперію: Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер та інші. Приїхала в британську столицю також нинішня "господиня" Gucci - актриса і дружина Франсуа-Анрі Піно Сальма Хайек, пише Ольга Турчанікова, РБК-Україна.

Як і годиться, вбрання знаменитості вибрали розкішні, переважно - від легендарного модного будинку. Пропонуємо розглянути їх в деталях.

Найяскравіше блищала на червоній доріжці виконавиця однієї з головних ролей Леді Гага. Гага позувала в вбранні, не боячись показати білу нижню білизну, що чітко проглядалася під розкішною сукнею.

Леді Гага (фото: instagram.com/gucci)

Джаред Лето з'явився в Лондоні в синьому оксамитовому жакеті з шалевим лацканом і в тонких брюках, в прозорій сорочці з запахом, в шкіряних чоботях і в анатомічному клатчі у формі серця, прикрашеному кристалами.

Джаред Лето (фото: instagram.com/gucci)

Сальма Хайек одягла популярне нині плаття з "рідкого" золота. Вбрання з відвертим декольте допомогло їй виглядати не гірше кричущо шикарних луків героїв стрічки.