Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року

Американський журнал Рeople традиційно обирає "найсексуальнішого чоловіка з тих, хто нині живе". Цього року такого звання був удостоєний голлівудський актор, продюсер, комік та сценарист Пол Радд, повідомляє Обозреватель.

52-річний актор до кінця не вірив, що це правда. На свою адресу він чув багато чого: добрий, привітний, працьовитий, але найсексуальніший...

Пол Радд цього року відзначив 52-річчя. Джерело: People

До свого нового титулу Пол ставиться самокритично і з гумором.

"Я чудово можу уявити, як відреагують люди, коли дізнаються про цю новину. Вони скажуть: "ЩО?" Але їм доведеться змиритися і прийняти мене", – сміється Радд.

Насправді виконавець головної ролі в супергеройському фільмі Marvel "Людина-мураха" себе недооцінює. Мільйони його шанувальників захоплюються зовнішнім виглядом 52-річного кумира. А його скромність у поєднанні із зеленими очима та легкою посмішкою зводить з розуму всіх фанаток кінозірки.

Хоча самому Радду до цього немає жодної справи. Він зізнається, що по-справжньому почувається щасливим в оточенні родини. Вже 18 років він одружений з Джулі Йегер, з якою виховує 17-річного сина Джека та 12-річну дочку Дарбі.