З екошкіри і з розрізами: найактуальніші моделі брюк 2021-22

У холодному сезоні штани актуальні, як ніколи: і зігрітися, і стильно пройтися до транспорту або на прогулянку, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Найактуальнішими моделями, як і раніше, залишаються кльош, укорочені, з екошкіри. Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала приклади луків з самими модними моделями брюк на холоди - для натхнення.

Найактуальніші моделі брюк 2021 / 2022

Штани з розрізами - створені для тих, хто женеться за трендами.

Трикотажні штани - приховують в собі небезпеку (якщо вибрати занадто прилеглий крій) - підкреслять пахову область, низьке стегно, недосконалості фігури.

Штани палаццо - на мій скромний погляд, найуніверсальніша модель (довжину штанини коригуєте під свій зріст).

Штани зі шкіри / екошкіри - щоб штани служили довго, важливо вибрати виріб з якісного матеріалу і максимально універсального крою (прямий, палаццо, можливо, кльош).

Спортивні штани - при грамотній і сучасної стилізації в подібних брюках можна відправитися і в ресторан на вечерю.

Укорочені брюки - знайдіть коректну модель під свої параметри і носіть їх з будь-яким взуттям, починаючи від в'єтнамок і закінчуючи грубими черевиками.

Брюки кльош - мріють знову повернутися в гардероби модниць.

Штани прямого крою - класика поза часом.