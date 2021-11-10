Актор студії "Квартал 95": Зеленський – дуже вразлива людина

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вважає президента України Володимира Зеленського вразливою людиною, яка важко реагує на критику. Про це він сказав у інтерв'ю, повідомляє Гордон.

"Так, він дуже вразлива людина. Я не пам'ятаю... Чи секретар його Маша [Левченко], яка спочатку в "Кварталі" була і зараз теж його секретар, приходила до нас в офіс. Звичайно, нам все цікаво: "Машунь , що там? Як там Вова? Як у вас?" Давно це, правда, було. Вона сказала, що він дуже вразливий, що все, що про нього говорять, йому важливо. Наскільки я пам'ятаю (на мою думку, це вона говорила), йому навіть забороняли читати Facebook і інше", – розповів Великий.

За його словами, спочатку Зеленський читав усі коментарі та засмучувався.

"Він спочатку читав, а він дуже ранимий... І, можливо, він десь навіть на якусь критику реагує по-своєму. Я розумію, чому. Скажу на своєму прикладі. Іноді ти хочеш щось зробити добре , у тебе є свої методи, про які ти не розповідаєш іншим, і інші, не розуміючи моєї ідеї, моєї задумки, можуть мене критикувати: "Ти не так робиш, ти неправильно робиш." І я до цього ставлюся болісно в якійсь ступеня. Хлопці, дайте мені доробити, а потім критикуватимете", – сказав актор.

На його думку, така реакція на критику у Зеленського виникла вже після того, як він став президентом.

"Якщо навіть у номерах такого плану, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе чи образливе, значить, він болісно реагує... І я думаю, що у нього виробилася така захисна реакція вже після того, як він став президентом . Тому що до цього (не знаю, можливо, я не стикався) він абсолютно нормально реагував", – зазначив Великий.

За його словами, Зеленський завжди просив творчу команду студії "Квартал 95" писати про нього "кумедні штуки" .

"Ти ж розумієш, що ти пишеш жарт не про Жеку [Кошового], який просто актор, а про Вову, який актор і твій керівник. Образливу ти не можеш написати, а якщо пишеш необразливу, вона не завжди смішна виходить. Він говорив: “Чуваки, напишіть про мене смішний жарт!” І писали якісь штуки про нього, знаходили якісь речі, які насамперед йому були смішними .

Великий, який з 2019 року у "Кварталі" пародує Зеленського, сказав, що робити це досить легко.