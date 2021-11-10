У Росії заявили про підготовку Києвом силового сценарію на південному сході

У Міноборони Росії "вивчають ситуацію" на Донбасі на випадок можливої ескалації через "позапланові дії США".

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони РФ.

Там вважають, що США "створюють багатонаціональне угруповання збройних сил у безпосередній близькості від російського кордону". Такі дії в РФ "назвали дестабілізаційним фактором у Чорноморському регіоні", метою якого є "військове освоєння території України".

"З урахуванням того, що в навчанні окрім американських ВМС планується залучення тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, очевидним є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході" , - заявили у відомстві.

Приводом для таких заяв Міноборони РФ став проліт літака-розвідника США над акваторією Чорного моря.