Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій

Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей не виплатили 5,32 млрд гривень пенсій, повідомляє Сьогодні.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дом".

Верещук пояснила, що гроші накопичуються на карткових рахунках пенсіонерів, і крім них кошти ніхто забрати не зможе ні до бюджету, ні якось ними скористатися. Також існує проблема виплати боргів за попередніми періодами, насамперед через закриті бойовиками КПВВ.

"Справді, є питання до деяких осіб, але це не означає, що всі під один гребінець мають страждати. Тобто зараз же заблоковані виплати боргів усім пенсіонерам, які там проживають (на окупованій території – ред.). І ми розуміємо, що цей борг накопичується. За цими особами за ці роки залишки (невиплачені пенсії – ред.) становлять 5 млрд 320 млн грн. Це дуже багато" , – сказала Верещук.

Міністр додала, що у міністерстві вже обговорюють можливість автоматичного продовження карток Ощадбанку для переселенців та мешканців ОРДЛО після 1 січня. Хоча раніше у банку заявляли, що продовжень більше не буде.

Крім того, у влади з'явилася інформація про випадки зловживання ситуацією з виплатами, їх розслідуватимуть відповідні служби.

"Є інформація, що ці платіжні картки забирали у людей там (на окупованій території – ред.), або віддавали лише частину коштів, а решта грошей йшла, як мені сказали, на фінансування тероризму. Це теж може мати місце. Для цього у нас є спецслужби. Ми опрацюємо це питання. І я обіцяю, що люди, які мають отримати ці гроші відповідно до закону України, їх отримають. Нам просто потрібно трохи часу, щоб розібратися в цьому питанні" , – сказала Верещук.

Нагадаємо, що раніше Ощадбанк продовжив строк дії карток до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня 2021 року, оскільки тоді діяли певні обмеження для роботи громадського транспорту і люди не могли дістатися до відділення вчасно. А вже з 1 січня наступного року Ощадбанк припинить автоматичне продовження дії платіжних карток для переселенців.