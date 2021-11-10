Польща через мігрантів пригрозила закрити кордон з Білоруссю

Через мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі польська сторона може повністю її закрити. На сьогодні розглядається даний сценарій.﻿ Про це, із посиланням на інтерв'ю офіційного представника уряду Петра Мюллера, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

За його словами, уряд Польщі враховує можливість повного закриття кордону з Білоруссю.

"Ми направляємо білоруській владі інформацію про те, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить свою діяльність" , - зазначив Мюллер.

Він також додав, що поки реакції з білоруського боку не було.