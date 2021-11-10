Польща через мігрантів пригрозила закрити кордон з Білоруссю
Через мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі польська сторона може повністю її закрити. На сьогодні розглядається даний сценарій. Про це, із посиланням на інтерв'ю офіційного представника уряду Петра Мюллера, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
За його словами, уряд Польщі враховує можливість повного закриття кордону з Білоруссю.
"Ми направляємо білоруській владі інформацію про те, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить свою діяльність", - зазначив Мюллер.
Він також додав, що поки реакції з білоруського боку не було.