Volkswagen побудує новий завод з випуску електрокарів

Volkswagen продовжує робити активні кроки, пов'язані з електрифікацією модельного ряду. Для реалізації стратегії, у Німеччині буде збудовано новий автозавод, що спеціалізується на випуску електрокарів, повідомляє Autoconsulting.

Зараз у Volkswagen є один завод, що діє, у Вольфсбурзі, що є основним, але для активного розвитку і випуску нових моделей електрифікованих автомобілів потрібен ще один. Сума інвестицій, виділених для будівництва виробничого об'єднання, не озвучується.

Головним конкурентом німецький концерн вважає американську компанію Tesla, яка є безперечним лідером на світовому ринку серед виробників електромобілів. Volkswagen ставить перед собою завдання суттєвої оптимізації технологічних та логістичних процесів під час випуску авто. Це дозволить обійти американську компанію та стати новим світовим лідером, завоювавши більшу частину продажів на ринку транспортних засобів з електромотором.

Всі цілі німецький концерн планує втілити в 2030 році. А нові електрокари марки з'являться у 2025 році. Поки що вся інформація про них засекречена.