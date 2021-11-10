Microsoft представила Windows 11 SE

Microsoft представила особливу версію Windows 11 SE, призначену для шкіл та навчальних закладів, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з описом, нова ОС буде доступна тільки на нових недорогих пристроях і лише для навчальних закладів. Windows 11 SE оптимізували для роботи з браузером Microsoft Edge, програмами Office та хмарними службами Microsoft. Також користувачі ОС зможуть вибирати сторонні програми, наприклад Zoom або Chrome.

"Ми хочемо дати школам можливість використовувати те, що їм найкраще підходить" , - зазначив представник компанії Пейдж Джонсон (Paige Johnson).

За словами журналістів, більшість відмінностей нової операційної системи від Windows 11 непомітна. Зокрема, Windows 11 SE поставляється без магазину програм Microsoft Store, щоб адміністратори навчальних закладів могли контролювати кількість встановлених програм і віджетів.

Microsoft

ОС поставлятиметься з ноутбуками Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo та Positivo. Також Microsoft представила бюджетний ноутбук Surface Laptop SE, який має 11,6-дюймовий екран, процесор Intel Celeron, чотири гігабайти оперативної та 64 гігабайти вбудованої пам'яті. Пристрій оцінений у 249 доларів.

Windows 11 SE було розкрито у червні. Інсайдери назвали новий продукт спрощеною версією Windows 11, котра значно обмежує можливості користувачів.