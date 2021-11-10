У ФСБ заявили про затримання агента СБУ в Криму

ФСБ опублікувала відео затримання "українського шпигуна" в Криму. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

Офіційно його ім'я не повідомляється, але, за даними джерел "РІА Новини" , заарештований за держзраду в Ялті – колишній депутат міської ради та екс-мер Сімеїза Юрій Ломенко.

"Він був обраний одномандатним виборчим округом, був висунутий від партії "Єдина Росія", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше, 25 жовтня, Ломенко склав свої депутатські повноваження.

За версією слідства, з 2017 по 2018 рік за завданням СБУ він збирав секретні відомості, у тому числі – про співробітників ФСБ. Порушено справу про державну зраду, чоловіка заарештовано.

"Припинено шпигунську діяльність російського громадянина на користь Служби безпеки України", - зазначили у відомстві.

Проти затриманого порушили кримінальну справу за статтею 275 КК (Державна зрада у формі шпигунства). Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.