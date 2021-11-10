Яким буде курс долара в листопаді: прогноз аналітиків

Курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Причому цей коридор цілком може протриматися і до кінця року, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Нинішнє зміцнення гривні пов'язане з тим, що компанія "Укренерго" випустила єврооблігації, щоб погасити заборгованість перед виробниками "зеленої" енергетики. Але як тільки вони отримають ці кошти, то почнуть скуповувати долари для розрахунків з кредиторами.

"Ці покупки можуть зрушити курс у зворотний бік. Потім може підключитися покупка природного газу і добрив на наступний сезон. Карантин також може чинити тиск на гривню" , - вважає трейдер групи ICU Віталій Сівач.

На його думку, всі ці фактори можуть зрушити курс з поточних 26 до 28,50 гривень/долар протягом 2-3 місяців. Він також прогнозує, що в листопаді гривня залишиться в коридорі 26,50-27 гривень/долар.

"Можливо, цей коридор триматиметься до кінця року" , - додав Сівач.

У той же час провідний експерт департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний не виключає, що мінімуми за курсом протестують рівень 26 гривень/долар. А якщо Нацбанк дозволить, то курс може опуститися до 25,90 гривень/долар.

Курс в листопаді, на думку Курінного,буде в коридорі 26-26, 30 гривень/долар.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб розповів, що протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні до 25,95 гривень на міжбанку.