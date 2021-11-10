ДТЕК має намір збільшити інвестиції у видобуток газу у 2 рази

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова збільшить інвестиції у видобуток природного газу у 2022 році майже в 1,9 раза порівняно з поточним роком – до 186 млн дол., розповів генеральний директор головної компанії Максим Тимченко, повідомляє Обозреватель.

"Ми робимо величезні інвестиції у видобуток газу. Цього року ми інвестували $100 млн у газовидобуток. Наразі обговорюється на наступний рік обсяг інвестицій $186 млн" , - цитує слова Тимченка агентство "Інтерфакс-Україна".

У 2016-2020 роках, за даними агентства, обсяг інвестицій ДТЕК у розвиток газовидобутку становив $350 млн.

Інвестиції ДТЕК у видобуток газу у 2022 році у 2,5 рази перевищать середньорічні вкладення за останні 5 років.

ДТЕК за 9 місяців 2021 року збільшив видобуток природного газу на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,5 млрд куб. м.

За підсумками 2020 року ДТЕК збільшив видобуток природного газу на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) до 1,84 млрд куб. м. У 2021 році компанія планує наростити видобуток газу до 2 млрд куб. м.

ДТЕК є найбільшою приватною газовидобувною компанією в Україні.