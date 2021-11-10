У Німеччині пропонують направити біженців із Білорусі в Україну

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid) пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі, повідомляє Deutsche Welle.

Як сказав політик в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

"Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - сказав Шмід.

Водночас політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні "пушбеки" - витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС. За словами німецького політика, Польща повинна дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.