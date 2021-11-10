Гончаренко заявив про критичну ситуацію в енергетиці

В Україні на складах на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж критично необхідно, а 62 енергоблоки на ТЕС не працюють взагалі, повідомляє Ділова столиця.

Про цей йдеться у заяві народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

"Станом на 10 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходиться 447,9 тис. тонн вугілля. Це на 310,4 тис тонн нижче гарантованих запасів. За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 13,8 тис тонн.

На 15 ТЕС експлуатуються 26 з 88 енергоблоків потужністю близько 4,1 тис. МВт. При цьому – 62 енергоблока не працюють. 25 з них – через відсутність палива.

На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків потужністю близько 9,9 тис. МВт, 4 енергоблоки знаходяться на ремонті", — зазначив нардеп, посилаючись на оперативну інформацію.

За словами Гончаренка, ситуація в енергетиці України критична.