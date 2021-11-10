Українська школярка стала найкращим мозкознавцем світу

Українська школярка Вікторія Виджак, яка навчається у Києві, стала найкращим мозкознавцем світу. Вона виборола перше місце на міжнародному змаганні з нейронаук International Brain Bee, яке відбулося в рамках віртуальної конференції Американського товариства нейронаук, повідомляє УНІАН.

Про це пише прес-служба Інституту фізіології імені О. Богомольця.

Учениця 11 класу 125 школи Києва, як і всі інші учасники заходу, брала участь у змаганні онлайн (через пандемію). Україну на змаганні школярів з нейронаук представляв ще один переможець національного Нейроконкурсу - Остап Шийка, студент 2 курсу Івано-Франківського національного медичного університету.

Учасникам змагання підготували складні теоретичні питання, вони мали визначати структури на зображеннях препаратів мозку та встановлювати діагнози пацієнтів за відеозаписами з історіями їх хвороб. На фінальному етапі юні мозкознавці відповідали на питання перед провідними науковцями світу, які були у журі.

"У цьому складному марафоні Вікторія показала найкращий результат! А на додачу її відзначили спеціальним призом за найвищий результат в нейроанатомії та нейрогістології" , - повідомили у прес-службі.

Дівчинка отримала перше місце / фото - biph.kiev.ua

Результат школярки став найкращим результатом України за усі 10 років участі країни у цьому змаганні. Дівчина стала найкращою серед представників 31 країни.