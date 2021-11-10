У Києві черги за довідками про смерть та у крематорій – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці через ситуацію з коронавірусом утворилися черги до ритуальної служби за довідками про смерть, а також у крематорії. Про це, посилаючись на його брифінг, повідомляє Новое время.

"Київ знаходиться в червоній зоні. І ситуація посилюється. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші — поховати", — сказав він.

Також, за словами мера, є черги зі швидких до приймальних відділень лікарень.

"Хтось не вірить у це і каже всілякі дурниці?! Ідіть і подивіться! Поговоріть з лікарями та родичами хворих", - сказав він.

Кличко закликав мешканців вакцинуватися.

"Вакцинуйтесь! Не відвідуйте публічні місця без необхідності. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо немає гострої потреби", - сказав він.

За добу у Києві підтвердили 1740 нових випадків коронавірусу. Це стало новим антирекордом.