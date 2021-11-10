Україна - Болгарія: де дивитися товариський матч

11 листопада збірна України проведе товариський матч проти збірної Болгарії. Команди зіграють на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, повідомляє УНІАН.

Україна - Болгарія: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння української та болгарської збірних можна буде подивитися на каналі "Футбол 1".

Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

Телеканал "Україна" покаже матч у записі. Трансляція розпочнеться о 23.20.

Україна - Болгарія: перед матчем