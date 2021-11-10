"Форт Буаяр" повернеться на українське ТБ: де й коли чекати на легендарне шоу

Українська медіагрупа StarLightMedia планує перезапустити "Форт Буаяр" – популярне на початку нульових телевізійне шоу. Оновлена програма знову з'явиться на екранах не раніше 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Шоу транслюватиме "Новий канал".

Ігровий формат "Форт Буаяр" був придуманий у Франції в 1990 році. Основою телегри є боротьба за скарб, захований у стінах форту. Щоб дістатися до нього, учасникам потрібно добувати ключі. Для цього доведеться показати як фізичну силу, так і винахідливість та розум, проходячи різні завдання у форматі квесту.

В оновленому "Форт Буаяр" також боротимуться українські знаменитості, які вирушать до Франції.

Саме там, на мілині протоки Антіош в Атлантичному океані, розташована знаменита кам'яна фортеця. Вона почала будуватися у 1801 році й лише у 1857-му роботи закінчилися.

Цікаво, що в нульових у телегрі роль Мудрого Мольфара грав відомий український актор Богдан Ступка. Він давав учасникам різні завдання та підказки.