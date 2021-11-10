Названо автомобілі, які можна зламати за 10 секунд

Безключовий доступ дуже зручний для водіїв, але має один великий недолік - він також зручний і для автовикрадачів. З такою системою можна викрасти автомобіль менш ніж за 10 секунд, повідомляє АвтоГид.

Злочинцям не потрібно зламувати традиційний замок, а досить просто перехопити радіосигнал та коди доступу через спеціальні сканери.

Нижче наведено список машин з дуже поганим захистом від угону.

Автомобіль Ford Fiesta можна відкрити за 40 секунд та ще 20 секунд потрібно на те, щоб завести мотор. Така сама ситуація відбувається і з BMW X3.

Двері Mercedes-Benz A-Class можна зламати за 30 секунд і 20 секунд необхідно, щоб запустити двигун.

А ось моделі Audi TT RS і DS 3 Crossback можна викрасти лише за 10 секунд.

Land Rover Discovery можна зламати за якихось 20 секунд, але завести двигун не вийшло.