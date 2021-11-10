Кабмін затвердив список небезпечних порід собак

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив перелік небезпечних порід собак. До переліку потрапили доберман, мастиф, ротвейлер, акіта-іну, бульдог, вівчарки та інші.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі﻿.

Згідно з рішенням Кабміну, власники зазначених у списку порід повинні у разі реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яку може заподіяти третім особам.

З повним списком небезпечних порід можна ознайомитись нижче.