На зйомках фільму Нестримні 4 постраждали члени команди

Незважаючи на інцидент, зйомки фільму продовжуються у звичайному режимі. Їх ніхто не припиняв, повідомляє Корреспондент.

Під час зйомок фільму Нестримні 4, які проходять у Салоніках, постраждали троє членів знімальної групи. Про це повідомляє телеканал Mega. Відомо, що один із постраждалих перебуває у критичному стані. Зокрема, поранено двох техніків кіномайданчика та каскадера британського актора Джейсона Стетхема.

Один і технічних співробітників упав із судн і має важкі травми. Другого - оператора стрічки - поранив каскадер, який їхав на автомобілі заднім ходом. А третій – дублер Стетхема – постраждав, коли стрибав із однієї машини на іншу.