Аваков розповів, чи збирається вступати до партії Разумкова

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відповів на чутки про те, що він збирається створити спільну політичну силу разом із екс-спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Свою відповідь він виклав у відео, яке з'явилося на його телеграм-каналі.

У відео Аваков повідомив, що отримав від різних українських ЗМІ запит наступного змісту:

"Чи правда, що Арсен Аваков працює над створенням чи збирається створити спільну партію разом із Дмитром Разумковим?"

При цьому, каже він, що цю інформацію ЗМІ нібито підтвердили кілька нардепів від "Слуги народу". На це Аваков відповів так:

"Ні, не правда. Але мені відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, Офіс Президента ухвалив рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проект Аваков-Яценюк-Розумків", - розповів екс-міністр.

Також він сказав, що подібні чутки – це провокація від ВП, і він не планує своєї участі у партії Дмитра Разумкова.

"Тим не менш, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій", – додав Аваков.

Крім того, він пообіцяв, що зробить усе, щоб їхні зусилля "створили синергію на благо України" .