Зарплата держслужбовців зміниться: на чиновників чекає реформа

В Україні зміниться механізм формування заробітних плат державних службовців, внаслідок чого їх розмір виплат може суттєво підвищитись. Буде впроваджено уніфіковану класифікацію посад, їм присвоять спеціальні коди. Крім того, зарплату поділять на "основну" та "додаткову", повідомляє Обозреватель.

Реформу оплати праці в держорганах передбачено відповідним законопроєктом, який схвалений на засіданні Кабінету міністрів у середу, 10 листопада. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання на YouTube. Документ розробили у Національному агентстві з питань держслужби з метою підвищення конкурентоспроможності зарплати на посадах державної служби.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкта, він є одним із пріоритетних для уряду в 2021 році. Його прийняття дозволить зняти напругу у секторі держуправління, підвищить престиж держави як роботодавця та мотивуватиме тих держслужбовців, які добровільно виконують свої посадові обов'язки.

Зокрема, документом передбачається:

Запровадити нову модель класифікації посад

Посади поділять на сім'ї (за загальними напрямами діяльності) та рівні (залежно від складності та відповідальності). Вони будуть визначені у Каталозі типових посад, який окремо затвердить Кабмін. Такий Каталог враховуватиме і рівень юрисдикції державного органу (центральний, обласний, районний).

Розділити зарплату держслужбовця на основну та додаткову

Основна (не менше 70%) – це безпосередньо посадовий оклад з надбавками. Вона не залежатиме від рішення керівника та є фіксованою.

Додаткова (не більше 30% від загального розміру зарплати) – це премії (місячні, квартальні та річні), а також компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою. Її розмір залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи, його ініціативності, якісного та своєчасного виконання завдань. Типове положення про преміювання окремо розроблять у Нацагентстві з питань держслужби.

Встановити граничний мінімальний рівень посадового окладу

Передбачено, що оклад службовця в держоргані обласного чи районного значення не може бути меншим за два розміри прожиткового рівня для працездатних осіб (з 1 грудня такий розмір становитиме 2393 грн).

Зменшити розмір надбавки за вислугу років

Якщо зараз він встановлений на рівні 3% посадового окладу за кожен рік роботи в держоргані, але не може перевищувати загалом 50% такого окладу, то з ухваленням законопроєкту буде 2% і не зможе перевищувати загалом 30% посадового окладу.

Визначити чіткий розмір компенсації за виконання роботи за вакантною посадою

Пропонується встановити його на рівні 50% посадового окладу. Наразі розмір такої компенсації залежить виключно від рішення керівника залежно від економії фонду оплати праці.

Однак тут слід зазначити, що паралельно буде скорочені необґрунтовано роздуті штати держорганів за рахунок посад, які довгий час залишаються вакантними.

Очікується, що вже через 5 років після впровадження нового підходу зарплата держслужбовців досягне 90% заробітку на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі.

Автори документа пояснюють таке рішення тим, що механізм індексації зарплат в Україні застарів. Він був запроваджений в умовах складного соціально-економічного становища країни за гіперінфляційних процесів та значного знецінення грошових доходів населення, яке не могло бути компенсовано іншими механізмами держрегулювання.