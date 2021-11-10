Віталій Кличко назвав найяскравіший бій у своїй кар'єрі

Вічний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко назвав найяскравіший поєдинок у своїй кар'єрі. На жаль, для нього він завершився поразкою, повідомляє Сьогодні.

Кличко-старший згадав, як він боксував проти Леннокса Льюїса. Бій був зупинений через жахливе розсічення у Віталія.

"Вважаю, що одним із найзнаменитіших поєдинків, де мені довелося випробувати свої навички та здібності з найкращим боксером в історії, одним із найкращих був бій з Ленноксом Льюїсом."

"На превеликий жаль, тоді поєдинок закінчив лікар. Леннокс обіцяв реванш, але він не відбувся. Вважаю, що тоді я відповів своїм скептикам. Один із яскравих поєдинків."

"Можу сказати, так жахливо в жодному поєдинку я не виглядав. У мене чудова реакція, моя техніка... Моя реакція давала мені можливість не пропускати ударів."

"Але у поєдинку з Ленноксом я виглядав жахливо. У поєдинку я не бачив себе і був проти зупинки бою. Але потім побачив своє обличчя і подумав: "Мамо люба". Мурашки побігли по шкірі" , – сказав Кличко у програмі У гостях у Гордона на Youtube.

Раніше Леннокс Льюїс заявив, що Віталій – найкращий з великих бійців, з якими він коли-небудь зустрічався на рингу.