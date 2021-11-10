"Дія" стане доступною для іноземців

На єдиному державному порталі "Дія" з'явиться вид на тимчасове та постійне проживання для іноземців чи людей без громадянства.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Тепер іноземці або люди без громадянства, які перебувають на території України та мають біометричну посвідку на проживання, зможуть сформувати її у додатку "Дія".

"За статистикою Державної міграційної служби в Україні постійно та тимчасово легально проживає понад 470 тисяч іноземців. Тепер вони зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у "Дії", - сказано в повідомленні.

Також іноземці зможуть згенерувати електронний підпис у "Дії", який необхідний для отримання держпослуг онлайн.