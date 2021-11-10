Зросли ціни на молоко-сировину

Ціни на молоко-сировину в Україні в другій половині 2021 року істотно зросли, повідомляє УНІАН.

Згідно з даними Інституту аграрної економіки , ціни на молоко-сировину виросли з 35 євро/100 кг у квітні-травні до понад 40,0 євро/100 кг у вересні та понад 41,5 євро/100 кг – у жовтні. Тобто, за останні п’ять місяців ціни на цей вид агропродукції зросли більш як на 16 %. Натомість наразі ціни в Угорщині, Латвії, Словаччині не перевищують 32,0 євро/100 кг, в Польщі – 33,5 євро/100 кг.

"У вересні перевищення рівня цін на молоко-сировину в Україні порівняно з Польщею склало понад 18%, Латвією – майже 23%, Білоруссю – понад 31%. У жовтні відповідне співвідношення ще більше зросло, що призводить до зниження конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції" , - йдеться в повідомленні.

В Інституті агроекономіки зауважують, що наразі вітчизняні молокопереробні підприємства мають такі проблеми:

стрімко зростають ціни на молоко-сировину;

низька купівельна спроможність населення та наявність дешевшого субсидованого імпорту фактично унеможливлює різкі рухи вгору при формуванні цін на молочну продукцію.

Згідно з повідомленням, в даних умовах переробні підприємства працюють з низькою маржинальністю, що може призвести до зниження інвестиційної привабливості молокопереробки.