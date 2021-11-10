Акції PayPal різко подешевшали

Акції міжнародної платіжної системи PayPal різко подешевшали на 12,2 відсотка - з 229,42 до 201,5 долара за штуку - у ході торгів на біржі Nasdaq 9 листопада, повідомляє Лента.Ру.

За підсумками основної торгової сесії папери трохи скоригувалися, подорожчавши до 205,42 долара. Причиною падіння стала публікація прогнозу наступного року, пише CNBC. Компанія озвучила невтішні оцінки з продажу, побоюючись зниження споживчих витрат.

Генеральний директор PayPal Ден Шульман передбачив зростання виручки на 18 відсотків до 30 мільярдів доларів, хоча аналітики Refinitiv розраховували на 31,6 мільярда.

"Ми бачимо негативний вплив кризи глобального ланцюжка поставок" , - заявив Шульман.

Він припустив, що після зняття коронавірусних обмежень люди волітимуть купувати святкові подарунки в магазинах, а не через інтернет.

Падіння стало найбільшим для компанії з 16 березня 2020 року, коли в США вводилися жорсткі антиковидні обмеження. Проте коронавірус допоміг компанії — папери різко подорожчали через зростання популярності електронних платежів під час пандемії.