Валютний ринок середи: хід торгів

У середу на міжбанківському валютному ринку спостерігається збалансована торгівля у вузькому діапазоні 26,05-26,07 гривень.

Національний банк за традицією з'явився на старті торгів, взяв «свої» 5 млн доларів у районі 26,065 гривень – і пішов. Незадовго до обідньої перерви регулятор знову вийшов на ринок із великим ордером на покупку на рівні 26,05 гривень. За інформацією порталу «Курс України», на міжбанку очікувалася поява держкомпанії «Укренерго» з черговим продажем валюти, і щоб уникнути обвалу долара, Національний банк і зробив такі дії.

Готівковий курс долара у першій половині дня продовжив зниження. Вранці столичні обмінні пункти почали продавати готівкового «американця» по 26,17-26,18 гривень, а на обід цінник опустили до 26,14-26,15 гривень. По обіді у Києві почали з'являтися пропозиції оптових сум долара навіть по 26,13 гривень.

Євро на FOREX сьогодні падає після вчорашньої безуспішної спроби продовжити зростання. На момент написання статті він опустився до позначки 1,1544 долара, і є всі передумови очікувати подальшого зниження. О 15:30 за київським часом очікується публікація великого блоку даних щодо інфляції у США; ці цифри здатні вплинути на настрої світового валютного ринку і викликати або зростання, або падіння долара, що одразу позначиться і на євро. Готівковий євро в першій половині дня середи подешевшав на 8 копійок: зранку його продавали по 30,23-30,25 гривень, а до кінця обідньої перерви – вже по 30,15-30,17 гривень.

Російський рубль продовжує лихоманити. У першій половині дня середи він зміцнився до 70,50 рублів за долар, але зараз вже втратив 40 копійок, повернувшись до вихідної точки - 70,90 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві подорожчав на 2 копійки, з 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Практично на колишньому рівні залишилася ціна польського злотого: сьогодні його можна купити, по 6,56-6,60 гривень.