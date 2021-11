Виявлено небезпечний ефект забруднення повітря

Дослідники з Китаю та США з'ясували, що у людей, що живуть у районах з брудним повітрям, сильніший ризик розвитку депресії, повідомляє Лента.Ру.

Депресія може розвинутися у кожної людини, але в деяких ризик її розвитку вищий через генетичні фактори. В експерименті дослідників з Інституту розвитку мозку імені Лібера, Університету Джонса Хопкінса і Пекінського університету взяли участь 352 добровольці, що живуть у столиці Китаю. На основі генотипування для кожного з них вчені розрахували бал ризику розвитку депресії, беручи до уваги лише генетичні ризики. Після цього дослідники зібрали інформацію, наскільки за минулі шість місяців люди були схильні до забруднення повітря.

Потім учасників експерименту змусили пройти низку когнітивних тестів, у ході яких дослідники з допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії відстежували, які області мозку вони активувалися. Паралельно проходженню тесту людей піддавали соціальному стресу — негативно відгукуючись про їхні результати. Дослідникам вдалося виявити, що нейронні мережі руйнувалися як з допомогою роботи генів, що з депресією, і брудним повітрям.

Вчені також порівняли нейронні мережі, отримані з тканин мозку померлих людей, з такими в учасників експерименту. Вони з'ясували, що у людей з вищою генетичною схильністю до депресії, які жили в більш забруднених районах, відповідальні за неї гени частіше експресувалися разом. Також з'ясувалося, що цей набір генів бере участь у процесах, пов'язаних із запаленням. Присвячена небезпечному ефекту забрудненої атмосфери стаття вчених опублікована в Proceedings of the National Academies of Sciences.