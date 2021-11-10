У мережі показали рендери iPhone 14 Pro

Ймовірно, новi флагмани від компанії Apple у 2022 році матимуть оновлений дизайн, повідомляє РБК-Україна.

Зображення опублікував дизайнер Вакар Хан, який раніше неодноразово зображував точні рендери флагманів інших компаній.

Фото: рендери iPhone 14 Pro показали у мережі (twitter.com/WaqarKhanHD)

Що зміниться в новому iPhone 14 Pro

Новий дизайн відзначається зменшеними симетричними рамками й відсутнім вирізом на який регулярно скаржились більшість користувачів смартфонів Apple. На його місці розташували фронтальну камеру та розмовний динамік.

Водночас флагман матиме оновлений блок камери, товщина якого буде меншою.