У мережі показали рендери iPhone 14 Pro
Ймовірно, новi флагмани від компанії Apple у 2022 році матимуть оновлений дизайн, повідомляє РБК-Україна.
Зображення опублікував дизайнер Вакар Хан, який раніше неодноразово зображував точні рендери флагманів інших компаній.
Що зміниться в новому iPhone 14 Pro
Новий дизайн відзначається зменшеними симетричними рамками й відсутнім вирізом на який регулярно скаржились більшість користувачів смартфонів Apple. На його місці розташували фронтальну камеру та розмовний динамік.
Водночас флагман матиме оновлений блок камери, товщина якого буде меншою.