Лерос виявив під своїм авто трекер стеження

Лерос виявив під своїм авто трекер стеження

Сьогодні вранці, 10 листопада, народний депутат від партії "Слуги народу" Гео Лерос виявив під своїм автомобілем трекер стеження. У коментарі Лерос заявив, що вважає причетними до цього президента України Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака, повідомляє Страна UA.

"Що в чорній скриньці, товариші знавці? Правильно, це офіс Слуги олігархів - Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм авто. (Пристрій сьогодні знайдено під моїм автомобілем). Поліція вже на місці, але що це змінює. Закомплексоване чм@ продовжує будувати "світле майбутнє" за моделлю Лукашенка" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у коментарі "Стране" Лерос заявив, що до цього причетні Президент та керівник Офісу Глави нашої країни.

"Без наказу Зеленського та Єрмака ніхто цього не зробив би, як і стеження за мною сбушників, яких я спіймав ще півроку тому", - сказав Гео Лерос.

Також Лерос додав, що пристрій, що стежить під машиною, виявив його помічник на автомийці.

%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D0%

Новини

analytics