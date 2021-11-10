Лерос виявив під своїм авто трекер стеження

Сьогодні вранці, 10 листопада, народний депутат від партії "Слуги народу" Гео Лерос виявив під своїм автомобілем трекер стеження. У коментарі Лерос заявив, що вважає причетними до цього президента України Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака, повідомляє Страна UA.

"Що в чорній скриньці, товариші знавці? Правильно, це офіс Слуги олігархів - Зеленського за допомогою ручних спецслужб стежить за моїм авто. (Пристрій сьогодні знайдено під моїм автомобілем). Поліція вже на місці, але що це змінює. Закомплексоване чм@ продовжує будувати "світле майбутнє" за моделлю Лукашенка" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у коментарі "Стране" Лерос заявив, що до цього причетні Президент та керівник Офісу Глави нашої країни.

"Без наказу Зеленського та Єрмака ніхто цього не зробив би, як і стеження за мною сбушників, яких я спіймав ще півроку тому", - сказав Гео Лерос.

Також Лерос додав, що пристрій, що стежить під машиною, виявив його помічник на автомийці.