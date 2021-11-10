У небі Білорусі з'явилися російські ядерні бомбардувальники
З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники вийдуть на патрулювання кордону Республіки Білорусь. Про це, посилаючись на Міноборони Білорусі, повідомляє Ділова столиця.
"Уздовж державного кордону Білорусі як на західному, так і на північно-західному напрямку Збройні Сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони", — ідеться в повідомленні.
За деякими даними, 2 російські Ту-22М3 уже виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю.
У Міноборони Білорусі повідомили, що тепер польоти стратегічної бомбардувальної авіації виконуватимуться на регулярній основі.
У ЗМІ уточнили, що Ту-22М3 здатні нести ядерну зброю.