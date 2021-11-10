Регулятор схвалив підвищення тарифу на передачу електроенергії Укренерго

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення на 19,8% тарифу держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії в 2022 році - до 352,28 грн за МВт-год (без ПДВ), повідомляє УНІАН.

Відповідну постанову було схвалено на засіданні комісії сьогодні.

Також НКРЕКП з наступного року має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії на 58% - з 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-год (без ПДВ).

Надалі постанова має пройти громадське обговорення перед тим, як буде остаточно затверджена.

Підвищення цін на передачу електроенергії

У Міністерстві енергетики зазначили, що НКРЕКП має затвердити новий тариф на диспетчеризацію для НЕК "Укренерго", щоб передбачити в ньому розрахунки за додаткові потужності, які працюватимуть на газі.

Раніше великі промислові підприємства заявили про те, що підвищення тарифу на передачу електроенергії держкомпанії "Укренерго" робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Для середнього бізнесу підвищення тарифу "Укренерго" означає зростання вартості електрики в цілому, що у кінцевому підсумку змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

І хоча ціна електрики для населення залишиться незмінною, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари і послуги.