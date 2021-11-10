Стеження за українцями та приватизація шахт: що прийняв Кабмін

Кабмін 10 листопада традиційно розпочався з теми коронавірусу. Прем'єр-міністр зазначив, що ситуація складна – зайнято вже 52 тисячі ковидних ліжок – головним чином, невакцинованими пацієнтами. Тому прем'єр закликав усіх вакцинуватися та заявив, що до кінця цього тижня буде щеплено хоча б однією дозою 40% дорослого населення країни, пише Людмила Ксенз, Страна UA.

Більшість областей – у червоній зоні. Але, як сказав прем'єр, у тих регіонах, які першими стали "червоними", уже помітно зниження кількості нових випадків. З чого Денис Шмигаль зробив висновок про початок стабілізації ситуації з коронавірусом.

Друга тема – опалення. Шмигаль прозвітував, що підключено до опалення 97% житлового фонду, 96% лікарні та дитсадків, 95% шкіл. І запевнив, що газу вистачить і дорожчати він не буде. Щодо електроенергії жодних віялових відключень не планується, хоча ситуацію в енергетиці прем'єр і назвав "непростою" .

До речі, на Кабміні було пряме включення нашої делегації, яка працює на кліматичній конференції у Глазго. Попросили уряд протягом трьох днів дати добро на приєднання України до низки домовленостей, зокрема щодо скорочення викидів від авто, декарбонізації, "чистої" авіації, лісокористування. На рівні міністерств все вже узгоджено.

Що ще вирішив Кабмін 10 листопада

Гроші на чорнобильський заповідник

На заповідник у чорнобильській зоні додадуть грошей. Кабмін затвердив законопроект, який передбачає перерахування на цю мету 10% від бюджету будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у Славутичі, Іванківському та Поліському районах Київської області.

Перелік заходів щодо розвитку заповідника центральним органом влади у сфері управління зоною відчуження, а порядок використання коштів визначить Кабмін.

"Першочергові заходи, які потрібно реалізувати в заповіднику - розробка документації із землевідведення, оновлення матеріально-технічної бази, створення умов для наукових досліджень, протипожежний захист", - йдеться в записці пояснення.

На цей рік у бюджеті на чорнобильський заповідник передбачено близько 33,8 млн гривень, тоді як фактична потреба – у 10 разів більша.

Втім, у Мінфіні зауважили, що кошти мають спрямовуватись на захист інтересів територіальних громад. Тож запропонували доопрацювати проект.

"Волонтер року" від Зеленського

Волонтерам обіцяють премії. Кабмін погодив проект указу президента, в якому пропонується започаткувати президентську премію "Волонтер року".

Платитимуть її волонтерам, які підтримують малозабезпечених, безпритульних, літніх, жертв кримінальних злочинів, біженців, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Яким буде розмір премії, поки що невідомо – їх розрахують на етапі розробки проекту щодо порядку призначення та виплат премій.

Тотальне стеження за українцями

Кабмін погодив ще один указ президента – про набуття чинності рішенням РНБО від 14 вересня цього року про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту.

У стратегії прописані загрози, яких зазнають українці – від загальної криміногенної обстановки до гібридної війни, техногенних катастроф та епідемії ковіда.

Боротися з ними збираються просвітницькою роботою, вихованням небайдужих громадян, залучаючи різні суспільні формування з охорони ладу. Також хочуть поновити систему оповіщення, пожежної безпеки.

Один із пунктів говорить, що по всій країні впровадять комплексну інтелектуальну систему відеоспостережень та автоматизовану систему фіксації порушень правил дорожнього руху. Тобто мета – тотальне стеження.

Також посилять боротьбу з інформаційними погрозами – чиновників навчать виявляти дезінформацію та пропаганду. Закриттям скількох ЗМІ це може обернутися – питання відкрите.

Багатоповерхівки під списання

Кабмін змінив порядок списання із балансу багатоквартирних будинків.

Зокрема, прописано, що списувати будинки з балансу міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування та приватизованих підприємств комунального та державного сектору можна за їх вирішенням.

У чинному порядку у цьому переліку немає підприємств. Тобто тепер дозволили легко позбавлятися житлових будинків новим власникам підприємств. Також списання будинку можуть ініціювати мешканці чи ОСББ.

Переселенцям заплатять борги щодо пенсій

Щодо переселенців-пенсіонерів Кабмін ухвалив важливе рішення. До сьогоднішнього дня не було врегульовано питання виплат боргів за пенсіями – ті, що накопичилися, поки люди оформляли довідки.

Кабмін ухвалив порядок виплат таких пенсій. Він розпочне діяти з 1 січня 2022 року. Повернення боргів триватиме до 31 грудня 2024 року. Наступного року на ці цілі знадобиться понад 6 млрд, на 2023 – понад 3,4 млрд, на 2024 – 1,5 млрд.

"Крім того, у Пенсійному фонді значиться ще 76,7 млрд гривень, не виплачені тим, хто не став на облік на контрольованій території. У разі їхнього звернення до ПФ, суми виплат потрібно закласти до бюджету Фонду на наступні періоди", – йдеться у пояснювальній записці.

Втім, як ПФ впорається з додатковим навантаженням – неясно, адже його дефіцит і так величезний. Швидше за все, буде потрібно збільшення витрат на покриття дефіциту Пенсійного фонду з держбюджету.

Головний по мінах

В Україні з'явиться новий Національний орган із питань протимінної діяльності. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Він реалізовуватиме державну політику в цій сфері, координуватиме дії всіх організацій, готуватиме звіти керівництву держави та ООН про хід виконання завдань із протимінної діяльності, а також сертифікуватиме компанії.

До речі, на одному з останніх засідань Кабміну було ухвалено рішення про створення реєстру компаній та організацій, які займаються протимінною діяльністю.

Новий порядок виїзду дітей за кордон

Кабмін ухвалив новий порядок виїзду за кордон дітей.

Зокрема, зазначено, що на виїзд групи дітей потрібно отримувати дозвіл органів соцзахисту. Для цього потрібно не менше ніж за 15 днів подати пакет документів (договір із приймаючою стороною, зобов'язання організатора поїздки, оригінал запрошення, дані щодо умов проживання та харчування, нотаріально засвідчені дозволи батьків, копії медичних довідок).

Якщо подорож буде в епідеміологічно неблагополучні держави (на ендемічні території) – знадобляться щеплення. Крім того, буде посилено перевірку дитячих груп на кордоні, а за місцем прибуття доведеться бути під контролем дипломатичних органів України у країні перебування. Також потрібно буде звітувати після повернення додому.

Такий об'ємний список вимог може ускладнити виїзд до закордонних дитячих таборів, на конкурси, олімпіади та ін.

"Центренерго" та держшахти на приватизацію

Кабмін припинив процедуру ліквідації "Енергетичної компанії України", яка триває з 2014 року.

Її діяльність хочуть поновити – передати держпідприємства (шахти), зокрема держпакет акцій "Центренерго". Потім 100% акцій "Енергетичної компанії України" передадуть на більшу приватизацію. Але не вказано, які саме шахти передаватимуть. На це у своїх зауваженнях звернув увагу Мінфін.

У проекті бюджету на 2022 рік від приватизації "Центренерго" хочуть отримати 98 млрд. Але незрозуміло, скільки ще доведеться влити у вирішення питань щодо заборгованостей держшахт, а вони просто величезні. Тільки із зарплат, за словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, борги наближаються до 2 млрд.

Але це не головна проблема для інвесторів. Справа в тому, що Україна вже підписалася до Глазго під зобов'язання закрити шахти та припинити використання вугілля в енергетиці до 2040 року. Тобто, виходить, інвесторам пропонують купити активи, які менш ніж за 20 років не матимуть жодної вартості.

Гроші за референдум

Кабмін затвердив порядок сплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму. Вказано, що з ними укладатимуться цивільно-правові договори (затверджено форми такого договору). Перераховані документи, які потрібно подати: копія паспорта, ІПН, реєстрація ФОП (для підприємців). Ті, хто має постійну іншу роботу, нададуть ще й довідку про звільнення від обов'язків на час роботи в комісії.

За сумами. Тим, хто має основну роботу, заплатять із розрахунку середнього заробітку, для інших – за затвердженими Кабміном окладами (вони прописані іншою постановою).

Залізнична охорона

Кабмін вирішив, як працюватиме воєнізована охорона "Укрзалізниці". Зокрема, розмежували функції з охорони вантажів та на пасажирському транспорті. Зокрема, охорона може перевіряти, чи не їдуть "сторонні особи" у пасажирських поїздах та контролювати дотримання громадського порядку. Також залізнична охорона зможе надавати послуги третім особам (зрозуміло за гроші).

Воєнізована охорона буде забезпечена вогнепальною зброєю, наручниками, гумовими кийками та засобами зв'язку. Окрім зарплати, охоронцям належать також продуктові пайки.

Нові контракти для лікарень

МОЗ ініціювало зміни до порядку укладання договорів між клініками та НСЗУ. Зокрема органи охорони здоров'я зможуть попередньо подавати пакети документів на аналіз НСЗУ. Зараз із документами багато проблем – НСЗУ масово повертає їх на доопрацювання, що розтягує строки укладання договорів. Також з'явилося важливе нововведення – претенденти на фінансування мають подати розрахунки із зарплат. Очевидно, наявність боргів також враховуватиметься.

Також з подачі МОЗ Кабмін схвалив відстрочку щодо запуску держконтролю медичних препаратів, які не є лікарськими засобами (для цього збиралися створити спеціальне держпідприємство) – до 1 січня 2023 року. Відстрочку пояснюють епідемією, яка відтягнула кадри та засоби із системи охорони здоров'я.

Прописка у "Дії"

У "Дії" можна буде отримати реєстрацію місця проживання або знятись з неї. Раніше послуга була доступна як експеримент за е-паспортами. Тепер нею можуть скористатися і ті, хто має старі паспорти-книжки.

Призовники зможуть через Дію отримати окремий номер запису в Єдиному держреєстрі призовників.