Брата покійного мера Кривого Рогу знайшли мертвим
Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Бориса Павлова, двоюрідного брата Костянтина Павлова, виявили повішеним у власній квартирі. За інформацією ЗМІ, він тривалий час хворів на туберкульоз.
Це вже третя загибель у родині колишнього мера Кривого Рогу.
Нагадаємо, мера міста Костянтина Павлова виявили застреленим у власному будинку 15 серпня. Слідство у справі триває та розглядається кілька версій – вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.
Пізніше, у жовтні, знайшли мертвим молодшого брата мера Кривого Рогу - Андрія Павлова.