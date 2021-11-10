Брата покійного мера Кривого Рогу знайшли мертвим

Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали﻿.

Бориса Павлова, двоюрідного брата Костянтина Павлова, виявили повішеним у власній квартирі. За інформацією ЗМІ, він тривалий час хворів на туберкульоз.

Це вже третя загибель у родині колишнього мера Кривого Рогу.

Нагадаємо, мера міста Костянтина Павлова виявили застреленим у власному будинку 15 серпня. Слідство у справі триває та розглядається кілька версій – вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

Пізніше, у жовтні, знайшли мертвим молодшого брата мера Кривого Рогу - Андрія Павлова.