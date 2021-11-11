Рейтинг найнадійніших компактних позашляховиків у США

У Сполучених Штатах Америки склали рейтинг найбільш надійних компактних позашляховиків, які без проблем подолають пробіг 200 тисяч миль (321 тис. км). У цей перелік потрапили представники лише японського та американського автопрому, повідомляє Обозреватель.

Американський портал iSeeCars, який допомагає автолюбителям порівнювати та обирати транспортні засоби, проаналізував дані 1,8 мільйонів автомобілів, які з найбільшою ймовірністю подолають 200 тисяч миль. Також у рейтингу враховувалися такі параметри, як економічність, зручність та безпека автомобіля.

Загалом у рейтингу опинилося 6 позашляховиків : японські Honda CR-V, Subaru Outback, Subaru Forester та Toyota RAV4, а також американські Jeep Wrangler та Ford Escape.

Honda CR-V

Оцінка надійності iSeeCars: 8,2

Компактна, але потужна Honda CR-V здобула титул найнадійнішого компактного позашляховика. Це один із найпростіших автомобілів у своєму класі, його вантажопідйомність не поступається більшим позашляховикам. Він також забезпечує відмінну економію палива у своєму класі. Автомобіль оснащений стандартними функціями безпеки, такими як попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та допомогу в утриманні смуги руху.

Найнадійнішим компактним позашляховиком виявилася Honda CR-V. Джерело: Autos Yahoo

Jeep Wrangler

Оцінка надійності iSeeCars: 8,0

Jeep Wrangler посідає друге місце у списку найнадійніших компактних позашляховиків. Маючи стандартний базовий двигун V6 потужністю 285 кінських сил, Wrangler може похвалитися своїми позашляховими якостями. Цій машині віддають перевагу любителям активного відпочинку. Єдине, за що можна покритикувати цей позашляховик – брак комфорту і вантажного простору. Але ці несуттєві мінуси Wrangler компенсує своєю прохідністю та довговічністю.

Jeep Wrangler віддають перевагу любителям активного відпочинку. Джерело: Autos Yahoo

Subaru Outback

Оцінка надійності iSeeCars: 8,0

Ще один популярний автомобіль для любителів активного відпочинку – японський кросовер Subaru Outback. Так, на папері автомобіль технічно класифікується як універсал, але стандартно поставляється з повним приводом і має такі ж габаритні розміри, що і компактний позашляховик. Невизначеність Outback як універсального позашляховика може запропонувати плавну динаміку руху автомобіля та водночас потужність позашляховика. У стандартній комплектації він поставляється з набором функцій безпеки, включаючи попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування та функцію фар, що реагують на кермо.

Японський Subaru Outback завоював серця любителів компактних позашляховиків. Джерело: Autos Yahoo

Subaru Forester

Оцінка надійності iSeeCars: 7,9

Другий Subaru у рейтингу – Forester – четвертий за надійністю компактний позашляховик. Він є одним з найпростіших у своєму класі. Він також оснащений зручними сидіннями для п'яти пасажирів із достатнім простором для голови та ніг. Як і всі Subaru у стандартній комплектації Forester поставляється з повним приводом і має значну економію палива для свого класу. Forester також поставляється з тими ж стандартними функціями безпеки, що і Outback, включаючи автоматичне екстрене гальмування та автоматичні фари, що реагують на кермо.

Subaru Forester має значний вантажний простір. Джерело: Autos Yahoo

Ford Escape

Оцінка надійності iSeeCars: 7,9

Ford Escape посідає п'яте місце. Escape їздить комфортно і пропонує пасажирський і вантажний простір вище за середній для свого класу. Escape поставляється з двома варіантами двигунів із турбонаддувом: стандартним 1,5-літровим трициліндровим двигуном потужністю 181 к.с. та 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 250 к.с. у вищих комплектаціях. Навіть у базовій комплектації Escape оснащений стандартними функціями безпеки, включаючи контроль сліпих зон, попередження про поперечний рух ззаду, про лобове зіткнення, автоматичне дальнє світло фар та автоматичне екстрене гальмування.

Ford Escape може похвалитися великим пасажирським та вантажним простором. Джерело: Autos Yahoo

Toyota RAV4

Оцінка надійності iSeeCars: 7,9

Найбільш компактний позашляховик в США, Toyota RAV4, займає шосте місце. Авто має висококласний інтер'єр, що пропонує збільшений пасажирський і вантажний простір для сегмента компактних кросоверів. RAV4 пропонує більше стандартних функцій, ніж конкуренти, включаючи Apple CarPlay, Android Auto, інформаційно-розважальну систему з 7-дюймовим сенсорним екраном і виявлення пішоходів. Автомобіль випускається тільки з одним варіантом двигуна на 2,5 літра з 4 циліндрами, що робить його одним із найекономічніших автомобілів у своєму класі. Для водіїв, які хочуть ще більшої паливної економічності, також є гібрид.