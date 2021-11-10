Житель Миколаєва подав позов проти Кабміну

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) зареєстрував позов від мешканця Миколаєва, направлений до Кабінету міністрів та Держказначейства, повідомляє UBR.

Він заперечує окремі положення "карантинної" постанови уряду, якими працівникам Нацполіції та уповноваженим місцевою владою особам надаються додаткові повноваження.

Йдеться про право проводити вибіркову перевірку документів, у тому числі Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів, у громадських місцях – на вулицях, у парках, закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті та інше. Це стосується тих випадків, коли відвідування таких місць дозволено лише за наявності "ковід"-документів, тобто в умовах "червоної" зони.

Серед інших вимог позивача – стягнути з Державної казначейської служби за рахунок бюджетних асигнувань Кабміну 1 млн. грн. моральної шкоди на користь позивача.

Зазначимо, що на даний момент ОАСК ще не ухвалив рішення про відкриття провадження у цій справі.