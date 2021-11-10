Укрзалізниця оголосила про планове запізнення кількох поїздів

Укрзалізниця оголосила про планове запізнення кількох поїздів

В Україні 11 та 12 листопада спізнюватимуться потяги. Час затримки складатиме від 5 хвилин до години, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила пресслужба "Укрзалізниці". Затримки пояснюються реконструкцією колії на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка. Запізнення поїздів очікується на станціях:

  • Миронівка;
  • П'ятихатки;
  • Тимкове;
  • Бурти;
  • Вінниця.
"Приблизний час затримки – від 5 хвилин до 1 години. Роботи мають бути завершені 12 листопада", – повідомили в компанії.

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