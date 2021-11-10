Укрзалізниця оголосила про планове запізнення кількох поїздів

В Україні 11 та 12 листопада спізнюватимуться потяги. Час затримки складатиме від 5 хвилин до години, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила пресслужба "Укрзалізниці". Затримки пояснюються реконструкцією колії на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка. Запізнення поїздів очікується на станціях:

Миронівка;

П'ятихатки;

Тимкове;

Бурти;

Вінниця.