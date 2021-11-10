Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі
Посли Європейського союзу сьогодні, 10 листопада, затвердили всі критерії п’ятого пакету санкцій проти Білорусі. Тепер робота над санкційним списком має прискоритися, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
За словами брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка, лідери Євросоюзу дадуть "зелене світло" новому пакету санкцій, скоріш за все, 15 листопада. Після цього узгоджений та затверджений документ мають опублікувати в офіційному журналі ЄС.
"Фактична публікація, ймовірно, відбудеться трохи пізніше", - зазначив Йозвяк.
Нагадаємо, до нового пакету санкцій ЄС можуть потрапити білоруські посадовці, причетні до організації каналу нелегальної міграції через Білорусь в Європу. Не виключено, що під європейські санкції потраплять і білоруські організації.
Крім того, Литва пропонувала додати до нового пакету санкцій аеропорти Білорусі, які приймають рейси з нелегальними мігрантами.