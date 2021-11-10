РНБО затвердила санкції проти громадян Росії та Нікарагуа

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України затвердила санкції проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 10 листопада.

"Наступне питання — питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб — чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації" , — зазначив він.

Крім того, ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США. Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

В листопаді 2020 року російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Росією Криму відкриється перше іноземне представництво — почесне консульство Нікарагуа. Посол Нікарагуа в Росії Альба Торрес прибула на окупований півострів. При цьому посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Белавенцев, який в Україні, за даними ЗМІ, заочно засуджений до 13 років в'язниці за участь в анексії півострова.