Данілов прокоментував гучну заяву Авакова про санкції РНБО "на хайпі"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснив заяву ексголови МВС Арсена Авакова щодо отримання членами РНБО інформації про компанії та людей, яких мали внести в санкційні списки, за 5 хвилин до початку засідання, повідомляє Ділова столиця.

За словами Данілова, це пояснюється тим, що така інформація є таємною і не може бути отримана раніше.

"Щодо питання Арсена Борисовича, можу повідомити наступне: дійсно, низка питань, які розглядаються в режимі "таємно", видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи здаються кожним членом РНБО назад. Ми не можемо видавати їх заздалегідь, вони видаються безпосередньо перед засіданням. Кожен член РНБО може з ним ознайомитись, може задавати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони питання, якщо такі питання виникають" , – зазначив він.

Данілов додав, що всі члени РНБО голосують так, як хочуть, і голосування є таємним.