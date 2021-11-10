РНБО обговорила дії у зв'язку із ситуацією на кордоні Білорусі

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в середу розглянула питання біженців із країн Близького Сходу, які перебувають на кордоні Білорусі з Польщею і Литвою, як пріоритетне, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Алгоритм дій буде адекватним відповідно до нашого законодавства, сил і засобів буде більше ніж достатньо. Саме це питання ми проговорювали", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в середу за підсумками засідання РНБО, відповідаючи на запитання журналіста.

За його словами, це було перше питання, що розглядалося на РНБО в середу.

"В нас відбулися попередні зустрічі з нашими розвідниками, нашими силовиками. Ми отримали інформацію. Вчора було доповідь зроблено президентові, й після цього президент прийняв рішення саме сьогодні провести засідання, це питання було номером один", - розповів секретар РНБО.

На запитання, чи буде задіяно сили тероборони, Данілов відповів:

"Усе, що необхідно, буде задіяно".