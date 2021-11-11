З 12 листопада розпочнеться придорожній техогляд автомобілів
Поліція починає використовувати мобільні діагностичні станції. На даному етапі будуть контролювати стан лише комерційного транспорту, повідомляє 24 Канал.
"З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Мобільні діагностичні станції обладнані приладами, які відповідають державним стандартам.
За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
"Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області. Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту", зазначив Олексій Білошицький.
Транспорт, який буде перевірятися:
- Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
- Автобуси;
- Автомобілі таксі;
- Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
- Окремі Спеціалізовані ТЗ.
- Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.