З 12 листопада розпочнеться придорожній техогляд автомобілів

З 12 листопада розпочнеться придорожній техогляд автомобілів
Фото: facebook

Поліція починає використовувати мобільні діагностичні станції. На даному етапі будуть контролювати стан лише комерційного транспорту, повідомляє 24 Канал.

"З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Мобільні діагностичні станції обладнані приладами, які відповідають державним стандартам.

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За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

  • проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
  • здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.
  • визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

"Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області. Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту", зазначив Олексій Білошицький.

Транспорт, який буде перевірятися:

  • Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
  • Автобуси;
  • Автомобілі таксі;
  • Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
  • Окремі Спеціалізовані ТЗ.
  • Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

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