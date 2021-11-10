В МИД отреагировали на заявление Беларуси по Крыму

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим та вважають, що зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

"Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він висловив сподівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків усупереч нормам міжнародного права.