Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу обсяг угод на міжбанківському валютному ринку встановив багаторічний рекорд, перевищивши 1 млрд доларів. Переважну більшість валюти було продано державною компанією «Укренерго», а головним покупцем став Національний банк.

Сьогоднішні торги можна умовно поділити на два етапи. До обіду торгівля була спокійною та монотонною, нічим не відрізняючись від учорашнього дня. Угоди відбувалися у вузькому діапазоні 26,05-26,07 гривень, кількість продавців не набагато перевищувала кількість охочих купити валюту. Вихід Національного банку за своїми «стандартними» 5 млн доларів не вплинув на ринок. Незадовго до обідньої перерви регулятор несподівано вийшов з великою покупкою, встановивши ордер на рівень 26,05 гривень, чим здивував усіх учасників ринку. Причина його виходу стала зрозумілою після 15 години, коли на ринок із продажем вийшла компанія «Укренерго». Запропонований обсяг перевищував півмільярда доларів, і більшу частину його довелося викупити Нацбанку.

Закрили торги середи на 1,75 копійки на купівлі та на 2,5 копійки на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,05/26,10 (купівля/продаж).

Торги відкрилися точно на тих же рівнях, що й у вівторок: спред так само становив 5 копійок. Перша угода на 1 млн. доларів за ціною 26,065 гривень пройшла о 9:28. Національний банк з'явився на ринку о 10.30; сьогодні, щоб купити 5 млн доларів у районі 26,065 гривень, йому знадобилося більше часу, ніж зазвичай. Після цього регулятор пішов, і склалося враження, що більше він не з'явиться. Однак о 12.40 регулятор несподівано з'явився знову. Казначеї припустили, що він чекає виходу «Укренерго» - і мали рацію. Вже після 15 години Нацбанк почав викуповувати всю пропозицію валюти і протягом 20 хвилин купив понад 300 млн доларів, а обсяг угод у торговельній системі Bloomberg перевищив 1 млрд доларів. Після 15:30 Нацбанк пішов, і на ринку залишилися лише спекулянти, які знову спробували хитнути курс нагору.

Котирування закриття – 26,0975/26,11 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс у 5 разів порівняно з вівторком і склав 1062,9 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,0627 гривень.

Офіційний курс долара на 11 листопада встановлено на позначці 26,0575 гривень за долар, зниження на 3,52 копійки.

Офіційний курс євро на 11 листопада встановлено на позначці 30,1186 гривні за євро, зниження на 8,89 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вранці продавали 26,17-26,18 гривень; по обіді «американець» подешевшав до 26,12-26,13 гривень, а надвечір подорожчав до 26,14-26,15 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:31 – 1,1522 долара. Сьогодні долар різко зріс у ціні після новин, що як базові, так і загальні показники інфляції цін споживачів у США перевищили прогнози. Це ще більше посилило можливість швидкого підвищення відсоткової ставки ФРС. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 8 копійок – з 30,23-30,25 до 30,15-30,17 гривень.

Російський рубль весь день рухався між рівнями 70,55 та 70,95 рублів за долар. Станом на 17:30 він торгується у вузькому діапазоні 70,84-70,93 рублів. Ціна готівкового рубля у столиці сьогодні зросла на 2 копійки, з 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.