Невелике потепління вдень: прогноз погоди на 11 листопада

У другій половині цього тижня в Україні дещо потеплішає. При цьому, уночі по всій території країни спостерігатиметься мороз до -8°С. Опадів поки що також не очікується – у всіх регіонах буде суха та сонячна погода.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

У четвер, 11 листопада, у Хмельницькій, а також у всіх північних, більшості центральних, південних областей та в Криму очікується від 4 до 8°С удень і від -7°С на півдні до -1°С у центрі вночі. У решті західних, а також у Житомирській та Одеській областях буде найбільш тепло – близько 7-12°С удень і від -5°С на заході до 1°С в Одесі вночі. І найхолодніше буде на сході країни - там очікується всього 2-5°С удень і від -8°С до -5°С уночі.

Опадів 11 листопада так само не очікується ніде по країні. У всіх регіонах обіцяють суху та ясну погоду з невеликою хмарністю. На сході, на півдні країни та в Криму очікується вітер близько 4-14 км/год, місцями до 18 км/год. У центрі та на заході – 11-18 км/год. І найбільш вітряно буде на півночі країни – близько 14-22 км/год.

У столиці України, Києві, 11 листопада очікується температура повітря від -1°С до 7°С протягом дня, вітер 14-18 км/год і, можливо, невеликий дощ.